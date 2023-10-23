هنية يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني اللهيان

هنية يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني اللهيان
التاريخ
10/23/2023 1:18:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الأحد.
بحث هذا الاتصال آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وكيفية استخدام كل الطرق لوقف هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو في القطاع.
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