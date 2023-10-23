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هنية يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني اللهيان

10/23/2023 1:18:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الأحد.


بحث هذا الاتصال آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وكيفية استخدام كل الطرق لوقف هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو في القطاع.


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