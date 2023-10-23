مدير مستشفى العودة: قريبا لن تكون مستشفيات غزة قادرة على استقبال مرضى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى العودة في غزة إن جميع الأهداف الإسرائيلية هي أحياء سكنية يقطنها مدنيون.



وأضاف في تصريحات صحفية "نضطر في الكثير من الأحيان لإجراء عمليات بتر دون تخدير لنقص الإمكانيات وفي وقت قريب جدا لن تكون مستشفيات القطاع قادرة على استقبال مرضى"

ونوه أن الطواقم الطبية في مستشفيات غزة تعاني إنهاكا شديدا لكن لا خيار أمامها.

