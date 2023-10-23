مدير مستشفى العودة: قريبا لن تكون مستشفيات غزة قادرة على استقبال مرضى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى العودة في غزة إن جميع الأهداف الإسرائيلية هي أحياء سكنية يقطنها مدنيون.
وأضاف في تصريحات صحفية "نضطر في الكثير من الأحيان لإجراء عمليات بتر دون تخدير لنقص الإمكانيات وفي وقت قريب جدا لن تكون مستشفيات القطاع قادرة على استقبال مرضى"
ونوه أن الطواقم الطبية في مستشفيات غزة تعاني إنهاكا شديدا لكن لا خيار أمامها.
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