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جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

10/23/2023 1:18:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين مدينة أريحا من المدخل الشمالي، ومخيم عقبة جبر جنوب أريحا، واعتقلت 9 فلسطينيين من المخيم.


وحسب مصادر فإن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المخيم حتى اللحظة برفقة جرافة عسكرية، وفق وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).


وأصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل 14 آخرون، فجر الاثنين، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الجلزون شمال رام الله.


واقتحمت القوات، بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.


كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 11 فلسطينيا على الأقل من بلدة بني نعيم جنوب الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية.


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