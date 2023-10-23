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فيديو - اشتباك مسلح بين مـقاومين وقوات الاحتلال في رام الله

10/23/2023 1:18:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع اشتباك مسلح بين مــقاومين وقوات الاحتلال اليوم الاثنين في مخيم الجلزون شمال رام الله.


وأصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل 14 آخرون، ، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الجلزون شمال رام الله.


وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة الاشتباك .


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