فيديو - اشتباك مسلح بين مـقاومين وقوات الاحتلال في رام الله
التاريخ
10/23/2023 1:18:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع اشتباك مسلح بين مــقاومين وقوات الاحتلال اليوم الاثنين في مخيم الجلزون شمال رام الله.
وأصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل 14 آخرون، ، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الجلزون شمال رام الله.
وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة الاشتباك .
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