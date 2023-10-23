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غريفيث: دخول 14 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح أمس

10/23/2023 1:18:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، دخول 14 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الأحد.


وقال غريفيث في تدوينة عبر موقع "أكس" إن المساعدات التي دخلت حتى الآن ليست سوى "بارقة أمل صغيرة أخرى لملايين الناس الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، لكنهم يحتاجون المزيد".


وأعرب غريفيث عن امتنانه خصوصا لعمال الإغاثة من الجانب الفلسطيني الذين عملوا على تفريغ الإمدادات رغم المخاطر التي تواجههم واصفا إياهم بأنهم "أبطال حقيقيون ويحتاجون إلى الحماية هم أيضا".


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