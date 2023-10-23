غريفيث: دخول 14 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح أمس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، دخول 14 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الأحد.
وقال غريفيث في تدوينة عبر موقع "أكس" إن المساعدات التي دخلت حتى الآن ليست سوى "بارقة أمل صغيرة أخرى لملايين الناس الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، لكنهم يحتاجون المزيد".
وأعرب غريفيث عن امتنانه خصوصا لعمال الإغاثة من الجانب الفلسطيني الذين عملوا على تفريغ الإمدادات رغم المخاطر التي تواجههم واصفا إياهم بأنهم "أبطال حقيقيون ويحتاجون إلى الحماية هم أيضا".
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