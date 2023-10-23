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داخلية غزة: استشهاد 6 أطفال وسيدة في قصف إسرائيلي لمنزل في خانيونس

10/23/2023 1:18:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن استشهاد 6 أطفال وسيدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.


ولليوم الـ17 على التوالي تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة حيث قصفت الأحياء السكنية والمستشفيات، ما أدى لسقوط نحو 400 شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية.


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