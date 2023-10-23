داخلية غزة: استشهاد 6 أطفال وسيدة في قصف إسرائيلي لمنزل في خانيونس

داخلية غزة: استشهاد 6 أطفال وسيدة في قصف إسرائيلي لمنزل في خانيونس
التاريخ
10/23/2023 1:18:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن استشهاد 6 أطفال وسيدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
ولليوم الـ17 على التوالي تواصل إسرائيل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة حيث قصفت الأحياء السكنية والمستشفيات، ما أدى لسقوط نحو 400 شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية.
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