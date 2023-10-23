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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خلية مسلحة بجنوب لبنان

10/23/2023 1:18:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، شن هجوم على خلية مسلحة في الأراضي اللبنانية وتدمير قاذفة مضادة للدبابات كانت تستخدمها، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.


وأضافت الصحيفة أن المجموعة خططت لإطلاق صاروخ مضاد للدبابات على منطقة آمنة، حسب ما صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.


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