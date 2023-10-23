الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خلية مسلحة بجنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خلية مسلحة بجنوب لبنان
التاريخ
10/23/2023 1:18:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، شن هجوم على خلية مسلحة في الأراضي اللبنانية وتدمير قاذفة مضادة للدبابات كانت تستخدمها، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أن المجموعة خططت لإطلاق صاروخ مضاد للدبابات على منطقة آمنة، حسب ما صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
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