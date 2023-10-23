وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت لاحق اليوم الاثنين لبحث الأزمة في الشرق الأوسط والدعم المستمر لأوكرانيا في صراعها ضد روسيا.

وعندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، فإن السؤال الرئيسي هو كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساعد في منع تصعيد الصراع إقليميا.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، يتعين على التكتل أن يوضح خلال الأشهر المقبلة كيف يجب أن يشارك في الالتزامات الأمنية المخطط لها من جانب الغرب.

واقترح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل، تقديم التزامات تمويلية طويلة الأجل من أجل المساعدات العسكرية وكذلك استخدام أموال التكتل لدعم إرسال مقاتلات وصواريخ حديثة. وتحديدا، يريد بوريل جمع خمسة مليارات يورو (3ر5 مليار دولار) سنويا خلال الفترة من 2024 إلى نهاية 2027.

ومن غير المتوقع أن يصدر عن اجتماع اليوم أي قرارات طويلة الأجل. وتتردد بعض الدول الأعضاء في التكتل حتى الآن في تقديم التزامات مالية جديدة طويلة الأجل لصالح أوكرانيا.

كما أن هناك اختلافات فيما يتعلق بتقييم رد فعل إسرائيل على الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

فعلى سبيل المثال، يتهم القادة الأسبان إسرائيل علنا بانتهاك القانون الدولي بدعوتها لإجلاء السكان من قطاع غزة. كما أنهم يدعمون الدعوات لوقف إطلاق النار.

ومن ناحية أخرى، يعارض زعماء دول مثل ألمانيا هذا التوجه ويؤكدون أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

كما يبحث الاجتماع أيضا الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

وبالإضافة إلى ذلك، ستجرى

بعد الاجتماع محادثات مع ممثلي كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.







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