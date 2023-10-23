كوريا الشمالية: معركة الذبح الضخمة في الشرق الأوسط سببها التحريض المتعمد من الولايات المتحدة

اتهمت بيونغ يانغ اليوم الاثنين واشنطن بأنها تقف وراء الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قائلة إن الولايات المتحدة مسؤولة "بالكامل" عن هذه المأساة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ وجهت ذلك الاتهام في أعقاب جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى إسرئيل، والتي أكد خلالها مجددا دعمه لإسرائيل وأدان الانفجار المميت الذي وقع في مستشفى في غزة من قبل ما وصفها بالجماعة الإرهابية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن "الولايات المتحدة هي التي تقود الوضع في الشرق الأوسط، وأن معركة الذبح الضخمة في الشرق الأوسط تزداد حدة بسبب التحريض المتحيز والمتعمد من جانب الولايات المتحدة".

واعترضت كوريا الشمالية على استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" ضد قرار في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي يدعو إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت الولايات المتحدة قد عارضت القرار بسبب أن المشروع لم يشر إلى حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وانتقدت بيونج يانج كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب التصويت، قائلة إن واشنطن "قضت تماما على فرصة صغيرة لمنع تدهور الوضع في الشرق الأوسط"، في حين دعم الاتحاد الأوروبي الموقف مع "غياب استقلاله في الفكر والمبدأ".

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