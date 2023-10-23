تويوتا تستأنف الإنتاج في بعض مصانعها المحلية بعد أزمة في إمدادات قطع الغيار



قالت شركة تويوتا موتور اليابانية اليوم الاثنين إنه جرى استئناف عمليات الانتاج في بعض مصانعها المحلية بعد وقوع حادث في مصنع لتوريد بعض قطع الغيار قبل أسبوع مما أدى إلى انخفاض الإنتاج.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث حجم الانتاج أعادت تشغيل خمسة من خطوط الإنتاج في أربعة مصانع في شمال شرقي ووسط اليابان، مع استمرار تأثر إمدادات قطع الغيار في أعقاب الحادث الذي أدى إلى توقف 13 خطا في ثمانية من مصانع التجميع الأربعة عشر التابعة للشركة.

وتابعت تويوتا أنها ستقرر في وقت لاحق اليوم الاثنين موعد إعادة تشغيل الخطوط الثمانية المتبقية في ستة مصانع.

ووقع انفجار يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في مصنع تابع لشركة تشو سبرينج ، في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي، والذي يصنع زنبركات التعليق.

وقال مصنع تشو سبرينج يوم الجمعة أنه تم إصلاح معدات الإنتاج المتضررة.