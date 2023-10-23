كوريا الجنوبية والسعودية توقعان 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 15.6 مليار دولار

من المنتظر أن توقع كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية 51 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تبلغ 15.6 مليار دولار أمريكي، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس يون سيوك-يول إلى المملكة، وفقاً

للمكتب الرئاسي .

وقال كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية "تشوي سانغ-موك" إنه تم توقيع بعض الاتفاقيات يوم الأحد خلال منتدى استثمار ثنائي وبعد لقاء قمة بين الرئيس يون سيوك-يول وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بينما سيتم توقيع الاتفاقيات المتبقية خلال حفل يوم الاثنين بمناسبة مرور 50 سنة من التعاون في مجال البناء بين البلدين.

وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك النفط الخام، والطاقة، والهيدروجين، والإحصاء، والمنتجات الغذائية والطبية.

ومن بينها عقد بين شركة النفط الوطنية الكورية، التي تديرها الدولة، وشركة النفط العملاقة أرامكو، التي تديرها الدولة السعودية، لإنشاء احتياطي مشترك من النفط الخام يبلغ 5.3 مليون برميل في منشأة تخزين في مدينة أولسان الكورية الجنوبية بحلول عام 2028.

وبموجب الاتفاق، سيكون لكوريا الجنوبية حقوق الأولوية في شراء النفط في حالات الطوارئ المتعلقة بالعرض والطلب، وستحصل على إيجار طوال فترة مدتها 5 سنوات.

كما وقعت شركة هيونداي موتور الكورية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي عقدا لاستثمار حوالي 400 مليون دولار في بناء مصنع لتجميع السيارات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة منطقة مكة المكرمة بالسعودية.

وسيتم تصميم المصنع لإنتاج نحو 50 ألف سيارة كهربائية وسيارة تعمل بالغاز ابتداء من عام 2026 ليصبح أول مركز لإنتاج السيارات الكهربائية لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط ونقطة دخول لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لـ "تشوي".

وأشار الرئيس يون خلال منتدى الاستثمار إلى أن هذا العام يصادف الاحتفال بمرور 50 سنة على دخول الشركات الكورية الجنوبية للبناء سوق الشرق الأوسط لأول مرة من خلال الفوز بعقود لبناء الطرق السريعة في السعودية.

وقال أمام نحو 300 مسؤول حكومي و تجاري من الجانبين بمن فيهم 130 عضوا في الوفد التجاري الكوري الجنوبي، "من الطرق والموانئ إلى المصافي، في أي مكان نذهب إليه في السعودية، يمكننا بسهولة أن نصادف منشآت تحمل عرق وشغف شركات البلدين.

وأفاد بأن إمدادات النفط المستقرة للسعودية، أكبر دولة منتجة للنفط أصبحت حجر الزاوية الصلب لنمو كوريا الجنوبية لتصبح ضمن أكبر 10 اقتصاديات.

وأضاف أنه إذا تعاونت كوريا الجنوبية التي تمتلك تكنولوجيا متطورة وتجربة ناجحة في التنمية الصناعية، مع السعودية برأس مالها الوافر وإمكانات نموها، فيمكننا خلق تآزر أقوى من أي دولة أخرى.

واتفقت الحكومتان أيضا على مبادرة التعاون في واحة الهيدروجين، والتي ستدعو إلى إنشاء مجموعات عمل منفصلة لكل خطوة من سلسلة قيمة الهيدروجين بدءا من إنتاجه وحتى توزيعه واستخدامه ودعم المشروعات ذات الصلة بشكل منهجي بين الشركات في البلدين.

وبالإضافة إلى ذلك، وقعت وكالات الإحصاء في البلدين اتفاقية حول تبادل المعلومات والموارد المتعلقة بالإنتاج الإحصائي.

وذكر "تشوي" للصحفيين أن الصفقات الجديدة سيتصاف إلى مذكرات التفاهم والعقود التي تبلغ قيمتها 29 مليار دولار والتي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد لسيئول في نوفمبر الماضي.

وقال أيضا إن هناك نتائج ملموسة في أكثر من 60% من المشاريع بقيمة 29 مليار دولار، بما في ذلك وضع حجر الأساس لمشروع مصنع "شاهين" للبتروكيماويات في مدينة أولسان وإنشاء صندوق رأس مال مشترك بقيمة 160 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، شاركت الشركات الكورية الجنوبية في طرح عطاءات بقيمة 25 مليار دولار من إجمالي 50 مليار دولار من المشاريع التي سيتم تنفيذها فيما يتعلق بنيوم، وهي مبادرة لتطوير مدن ذكية وصديقة للبيئة في منطقة تبوك شمال غرب المملكة.

وأفاد "تشوي" بأن الرئيس يخطط لدعوة ولي العهد الأمير محمد للاهتمام والدعم الفعال للشركات الكورية الجنوبية للفوز بالعقود.