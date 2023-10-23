تراجع أسعار النفط مع وصول قوافل مساعدات إلى قطاع غزة وسط جهود دبلوماسية لاحتواء الصراع



تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع بدء وصول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة في مطلع الأسبوع وسط جهود دبلوماسية لاحتواء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية والحيلولة دون انتشاره على نطاق أوسع في المنطقة الغنية بالنفط.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار إلى 91.14 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار ليجري تداولها عند 87.03 دولارات للبرميل بحلول الساعة 2:13 بتوقيت جرينتش.

وفي الأسبوع الماضي ارتفعت العقود بأكثر من 1 بالمئة في ثاني قفزة أسبوعية لها على التوالي، وسط مخاوف من انقطاع محتمل للإمدادات إذا تطورت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مواجهة أوسع في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم.

وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة للعملاء "وافقت إسرائيل على تأجيل هجومها (البري) على حماس بعد ضغوط من الولايات المتحدة.. هذا الأمر قلص المخاوف من اتساع رقعة الحرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات."

ولتخفيف الضغط على الإمدادات الشحيحة بالفعل بسبب خفض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها ومنهم روسيا، علقت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا العضو بأوبك بعد توصل الحكومة الفنزويلية إلى اتفاق مع المعارضة.



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