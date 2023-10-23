تسخين إسرائيلي على 4 جبهات.. وبروفة لدخول «بري»

توسع القصف الإسرائيلي أمس، وطال أربع جبهات، غزة-الضفة، ولبنان، وسوريا، والحدود المصرية، وإن قالت إسرائيل إن القصف الرابع حصل ((عن طريق الخطأ))، لكنه أدى لإلغاء دخول الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى دباباته أصابت ((عن طريق الخطأ موقعاً مصرياً)) بالقرب من الحدود مع غزة، وأضاف في بيان: ((الحادث قيد التحقيق، وملابساته تخضع للفحص. الجيش يأسف لهذا الحادث)).

وأفاد مصدر فلسطيني بأنه تم إلغاء، في اللحظات الأخيرة، عملية إدخال شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة من مصر بعد الغارات الإسرائيلية بالقرب من المعبر. وتحدث المصدر عن دوي انفجارات قريبة جداً من معبر رفح تسببت في إجبار الشاحنات الفلسطينية على مغادرة المعبر والعودة دون تحميل المساعدات التي عبرت بها الشاحنات المصرية إلى نهاية الجانب المصري من المعبر بإشراف الأمم المتحدة.

وفيما يمكن اعتباره ((بروفة)) للتطور ((البري))، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة ((حماس)) عن اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية تسللت إلى أطراف جنوبي غزة.

وجاء في بيان الحركة أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية مدرعة في ((كمين محكم)) شرقي خان يونس بعد عبورها السياج لعدة أمتار. وأضاف أن المقاتلين التحموا مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

تحذير جديد

في الأثناء، قال فلسطينيون إن سكان غزة تلقوا تحذيراً جديداً من الجيش الإسرائيلي يأمرهم بالتحرك من شمال القطاع إلى جنوبه، وأضاف التحذير أن من يظل في مكانه قد يتم اعتباره متواطئاً مع ((تنظيم إرهابي)).

وقالت السلطات الصحية في غزة إن نحو 4741 فلسطينياً لقوا حتفهم جراء القصف، بينهم 1873 طفلاً، و1023 امرأة. وقتل القصف 266 فلسطينياً بينهم 117 طفلاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأشارت الوزارة إلى أن العدد سيتجاوز هذا الرقم مع الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض والذين يصعب انتشالهم مع استمرار القصف، مؤكدة أنها تلقت 1450 بلاغاً عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 800 طفل.

وفي مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع، دمرت الضربات الجوية الإسرائيلية مسجدين من بين 31 مسجداً دمرها القصف خلال أسبوعين. وقال رجل بينما كان يقف بجانب الركام ((دمروه ودمروا مربعاً كاملاً حوله)).

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن قصف الليلة قبل الماضية تسبّب في مقتل ثمانين شخصاً، وتدمير أكثر من 30 منزلاً.

ورغم إنذار السكان بالتوجه جنوباً، يطال القصف الإسرائيلي بانتظام مناطق في جنوب القطاع، حيث لقي تسعة أشخاص في خان يونس حتفهم ليلاً. وفي رفح جنوبي القطاع، التقط صحافيون صوراً مروعة لجثث أفراد عائلات كاملة قتلت في القصف. وشوهد فلسطيني يحمل بين ذراعيه جثمان طفله لُفّت بقماش أبيض في أحد الشوارع.

وفي الضفة الغربية، أعلنت إسرائيل أنها قتلت فجر أمس، مقاتليْن فلسطينييْن اثنين في ضربة جوية على مسجد الأنصار في جنين، زاعمة أنهما كانا يستخدمانه مركز قيادة للتخطيط لهجمات وقاعدة لتنفيذها. كما قتلت فلسطينيين آخرين في زواتا قرب نابلس.

لبنان وسوريا

واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني بالسعي إلى التصعيد عبر الحدود، محذراً بأن ذلك ((سيجر لبنان إلى حرب)). وأعلن الحزب أمس، مقتل خمسة من مقاتليه، لترتفع بذلك حصيلة من قتلوا في لبنان إلى 34 شخصاً، غالبيتهم من حزب الله، إضافة إلى ستة مقاتلين من فصائل فلسطينية وأربعة مدنيين بينهم مصور في وكالة رويترز للأنباء.

وأعلنت إسرائيل عن خطط إخلاء لـ14 مستوطنة أخرى بالقرب من الحدود مع لبنان، بعدما طلبت من مستوطني كريات شمونة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 ألف نسمة، إخلاء منازلهم الأسبوع الماضي.

وفي سوريا، خرج مطارا دمشق وحلب (شمال)، من الخدمة أمس، جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، كما أعلنت وزارة النقل تحويل الرحلات الجوية من المنشأتين.

وهي المرة الثانية التي يستهدف قصف إسرائيلي المطارين بشكل متزامن ويخرجهما من الخدمة منذ بدء الحرب، كما استهدف مطار حلب وحده مرة أخرى.