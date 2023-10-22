سفارتنا لدى عمان تدعو إلى توخي الحيطة والحذر من احتمالية اقتراب إعصار تيج من محافظتي ظفار والوسطى

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعت سفارتنا لدى مسقط المواطنين الكرام المتواجدين في سلطنة عمان الى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وذلك على إثر تحذيرات الأرصاد الجوية من احتمالية اقتراب الإعصار «تيج» من محافظتي ظفار والوسطى.
وأكدت السفارة أهمية اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص، كما دعت المواطنين الكرام إلى ضرورة التواصل مع السفارة عند الحاجة على أرقام الطوارئ التالية:
0096824699626
0096824699627
MENAFN22102023000130011022ID1107284524
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.