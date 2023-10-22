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سفارتنا لدى عمان تدعو إلى توخي الحيطة والحذر من احتمالية اقتراب إعصار تيج من محافظتي ظفار والوسطى

10/22/2023 11:34:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت سفارتنا لدى مسقط المواطنين الكرام المتواجدين في سلطنة عمان الى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وذلك على إثر تحذيرات الأرصاد الجوية من احتمالية اقتراب الإعصار «تيج» من محافظتي ظفار والوسطى.
وأكدت السفارة أهمية اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص، كما دعت المواطنين الكرام إلى ضرورة التواصل مع السفارة عند الحاجة على أرقام الطوارئ التالية:
0096824699626
0096824699627

MENAFN22102023000130011022ID1107284524

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