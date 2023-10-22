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الربيعان الكويت مرت بتجربتين للفاقد التعليمي الأولى بسبب الغزو العراقي 1990 والثانية جراء كورونا 2020

10/22/2023 11:34:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت عضو وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان سارة الربيعان أن تجربة الكويت في معالجة الفاقد التعليمي بعد جائحة «كوفيد-19» كانت محل اشادة في منتدى الحوار الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط حول مستقبل التعليم وحقوق الانسان الذي عقد بالقاهرة أخيرا بمشاركة ممثلين عن منظمات عربية ودولية معنية بحقوق الانسان.
وقالت الربيعان، في تصريح لـ «كونا»، إن الوفد المشارك في المنتدى عرض التجربة الكويتية في ورقة تضمنت الطرق والوسائل التي طبقتها المؤسسات القائمة على التعليم لقياس أثر الفاقد التعليمي على الدارسين، موضحة أن دراسة صادرة عن وزارة التربية في الكويت حددت مفهوم الفاقد التعليمي أنه «الخسائر في المعرفة والمهارات التعليمية والتي تحدث بسبب انقطاع مؤقت أو مستمر للعملية التعليمية».
وأشارت الربيعان إلى أن الكويت مرت بتجربتين للفاقد التعليمي الاولى كانت بسبب الغزو العراقي في عام 1990 والثانية من جراء جائحة كورونا في عام 2020، لافتة الى تلمس وفد الديوان اهتمام المشاركين في المنتدى مع ما طرحه الوفد بهذا الصدد.
وأشارت في هذا الاطار الى تفاعل المشاركين في المنتدى مع تجربة الكويت، خصوصا في مجالات التعليم المعنية بالاشخاص ذوي الاعاقة وتبادل الخبرات والممارسات وتعزيز التعاون في هذا المجال.
وأوضحت أن «المشاركة في المنتدى أتاحت الفرصة لاستعراض تجربة الكويت بهذا الشأن وكذلك رصد مدى وفاء والتزام المؤسسات التعليمية بتعويض الفاقد التعليمي على قدم المساواة وعدم التمييز بخاصة للفئات والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابعت القول انه جرى خلال عرض التجربة الكويتية تسليط الضوء على السياسات والإجراءات المتخذة لضمان تحقيق افضل ممارسات ومعالجات للفاقد التعليمي لكل فئات المتعلمين الذكور والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة كل على حدة سواء.
واستضافت القاهرة أواخر الاسبوع الماضي منتدى اقليميا حول مستقبل التعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة وإدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية وممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية وجهات التعليم.
في سياق آخر، شارك وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان الذي ضم الى جانب الربيعان كلا من د.سليم السليم ونور الخواجة كذلك في اجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي عقدت استثنائيا لبحث تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضحت الربيعان أن الوفد استعرض في اثناء الاجتماع آخر مستجدات عدوان الاسرائيلي وخطط وجهود الشبكة في دعم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين.
ولفتت الى استنكار الامين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان سلطان الجمالي مجددا لجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وما يشكله من جرائم ضد الانسانية.
وأشارت إلى تأكيد الجمالي انتهاك الاحتلال الاسرائيلي لحق التعليم لأبناء قطاع غزة، مضيفة ان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين قدمت ورقة عمل تعكس واقع التعليم الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال وذلك من منظور حقوقي».
وقالت ان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك تطرق خلال الاجتماع الى ما سببه قصف الاحتلال الاسرائيلي في تدمير كامل لنحو 18 مدرسة فضلا عن تحويل كل مدارس غزة الى ملاجئ للنازحين.

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