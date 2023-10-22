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الأوقاف تمديد فترة استقبال طلبات التسجيل للراغبين في التفرغ الدراسي لمدة أسبوع

10/22/2023 11:34:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت إدارة الموارد البشرية والتطوير الاداري في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية عن تمديد فترة استقبال طلبات التسجيل للراغبين في التفرغ الدراسي للعام 2023/2024 للبعثات الدراسية (ماجستير ـ دكتوراه) لمدة أسبوع واحد لينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 26 الجاري تزامنا مع موافقة مجلس الخدمة المدنية على رفع سن الايفاد حتى 50 عاما للدراسات العليا.

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