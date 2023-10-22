هيئة الطرق تحويلة مرورية على أم صفق باتجاه الوفرة

هيئة الطرق تحويلة مرورية على أم صفق باتجاه الوفرة
التاريخ
10/22/2023 11:34:35 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري إنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، قامت بتجهيز تحويلة على طريق أم صفق 309 باتجاه الوفرة.
وبدأت أعمال تحويل الطريق أمس الأحد الساعة 12 ظهرا، ونصحت الهيئة مرتادي الطريق بأخذ الحيطة والحذر واتباع اللوحات الإرشادية والعلامات المرورية.
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