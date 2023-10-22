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هيئة الطرق تحويلة مرورية على أم صفق باتجاه الوفرة

10/22/2023 11:34:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري إنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، قامت بتجهيز تحويلة على طريق أم صفق 309 باتجاه الوفرة.
‏وبدأت أعمال تحويل الطريق أمس الأحد الساعة 12 ظهرا، ونصحت الهيئة مرتادي الطريق بأخذ الحيطة والحذر واتباع اللوحات الإرشادية والعلامات المرورية.

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