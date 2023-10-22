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البحرين والكويت بحثتا فرص زيادة برامج التعاون المشترك في مجال العدل والقضاء

10/22/2023 11:34:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني نواف المعاودة مع وكيل محكمة التمييز المستشار إسحاق الكندري فرص زيادة برامج التعاون المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الوزير المعاودة رحب بالوفد القضائي الكويتي الذي يزور البحرين حاليا في إطار برنامج الزيارات الثنائية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد المعاودة بعمق أواصر العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده على الدوام من تقدم ونماء في المجالات كافة مؤكدا أهمية مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات واستعراض أبرز الاتجاهات التطويرية في المجالات العدلية.
وبحث اللقاء وفقا لما اوردته الوكالة الرسمية فرص زيادة برامج التعاون المشترك وخصوصا فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع العدالة وتصميم الدورات التدريبية القانونية المتخصصة.

MENAFN22102023000130011022ID1107284520

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