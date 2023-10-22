Monday, 23 October 2023 07:52 GMT

الجيش استقبل دفعة المتطوعين ضباط الصف والأفراد 105

10/22/2023 11:34:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبلت هيئة الإدارة والقوى البشرية ممثلة بفرع تجنيد المتطوعين بالتعاون مع قيادة الشرطة العسكرية، دفعة المتطوعين ضباط الصف والأفراد المشتركة رقم (105)، وذلك بعد أن أتم المتطوعون جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بقيادة الشرطة العسكرية.
كما اتخذت قيادة الشرطة العسكرية جميع الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتطوعين من إعداد برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية لتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز هذه الدورة للانخراط بمختلف صفوف وحدات الجيش.

MENAFN22102023000130011022ID1107284519

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث