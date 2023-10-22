بروتوكول تعاون بين الشؤون وإحياء التراث تحت شعار كويتنا تستاهل

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بقطاع الرعاية الاجتماعية وجمعية إحياء التراث الإسلامي بروتوكول التعاون المشترك تحت شعار «كويتنا تستاهل» بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.
وذكرت «الشؤون» في بيان صحافي أن الشيخ فراس الصباح أشاد بمبادرة الجمعية لتقديم المساعدات للفئات المختلفة في قطاع الرعاية الاجتماعية.
من جهته، أكد وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري وفق البيان على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء لتوطين العمل الخيري داخل الكويت عن طريق العمل المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي طارق العيسى أهمية البروتوكول في دعم المشاريع المشتركة بين الطرفين وذلك عن طريق إنشاء مبنى اجتماعي داخل دور الرعاية وتقديم الخدمات المختلفة للنزلاء.
وأوضح العيسى أن البروتوكول يتضمن دعم مشاريع قطاع الرعاية الاجتماعية ومنها إنشاء ديوانية لكبار السن ودعم الفرق الطبية للمسنين وتوفير الأجهزة الطبية وإقامة الورش المهنية للنزلاء ورحلات للعمرة.
وحضر التوقيع وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية حمد الخالدي ورئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي طارق العيسى وعدد من قياديي ومسؤولي الجهتين.
MENAFN22102023000130011022ID1107284518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.