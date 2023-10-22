Monday, 23 October 2023 07:52 GMT

بروتوكول تعاون بين الشؤون وإحياء التراث تحت شعار كويتنا تستاهل

10/22/2023 11:34:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بقطاع الرعاية الاجتماعية وجمعية إحياء التراث الإسلامي بروتوكول التعاون المشترك تحت شعار «كويتنا تستاهل» بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.
وذكرت «الشؤون» في بيان صحافي أن الشيخ فراس الصباح أشاد بمبادرة الجمعية لتقديم المساعدات للفئات المختلفة في قطاع الرعاية الاجتماعية.
من جهته، أكد وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري وفق البيان على أهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء لتوطين العمل الخيري داخل الكويت عن طريق العمل المشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي طارق العيسى أهمية البروتوكول في دعم المشاريع المشتركة بين الطرفين وذلك عن طريق إنشاء مبنى اجتماعي داخل دور الرعاية وتقديم الخدمات المختلفة للنزلاء.
وأوضح العيسى أن البروتوكول يتضمن دعم مشاريع قطاع الرعاية الاجتماعية ومنها إنشاء ديوانية لكبار السن ودعم الفرق الطبية للمسنين وتوفير الأجهزة الطبية وإقامة الورش المهنية للنزلاء ورحلات للعمرة.
وحضر التوقيع وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية حمد الخالدي ورئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الإسلامي طارق العيسى وعدد من قياديي ومسؤولي الجهتين.

MENAFN22102023000130011022ID1107284518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث