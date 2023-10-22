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دورات تخصصية لـ 90 معلما وطالبا في الزراعة المائية

10/22/2023 11:34:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف مكتب المنظمة العالمية «ملست آسيا» عن التحضيرات المرحلية والإجرائية للمعرض العلمي الكويتي الفرنسي الـ 17 والذي سيقام خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، وسفيرة فرنسا بالكويت وبالتعاون مع التوجيه الفني العام للعلوم بوزارة التربية والجمعية الكويتية للزراعة المائية وبدعم البنك الأهلي الكويتي.
وقال رئيس المكتب م.عدنان المير ان مكتب «ملست آسيا» أطلق سلسلة دورات تخصصية في الزراعة المائية للمدارس التي ستشارك في المعرض، وقدم الدورة عدد من المختصين من الجمعية الكويتية للزراعة المائية، والذين قاموا بالتدريب على كيفية الزراعة المائية وأهميتها والطرق والأساليب والمواد المستخدمة، لافتا إلى ان المكتب واصل تنظيم سلسلة من الدورات لمدة أسبوع، بحيث تم تدريب 90 متدربا يشاركون في المعرض العلمي الكويتي الفرنسي، مبينا أن المعرض سيقام بمدرسة رقية المتوسطة بنات بالعمرية.
وذكر التوجيه العام للعلوم أن 30 مدرسة متوسطة ستشارك في المعرض العلمي الكويتي الفرنسي الـ 17 بإجمالي 60 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن «ملست آسيا» سيوفر المواد اللازمة للزراعية المائية للمدارس، ومنها المحاليل والمواد الأولية والبذور والمضخات وغيرها.
وفي السياق ذاته، أثنى رئيس الجمعية الكويتية للزراعة المائية م. فواز القريان على أهمية المعرض كمشروع علمي، مقدرا للمكتب اهتمامه بهذا النشاط المهم للطلبة والطالبات وتنمية اتجاه الطالب للبحث والمشاهدة والملاحظة والتنقيب والتجريب كمشروع علمي في غاية الأهمية يتيح الفرصة للطلاب من جميع محافظات الكويت للتنافس واختيار ما يتفق مع قدراتهم ويشبع ميولهم، من خلال عمل أبحاث ومشاريع علمية تحت عناوين مهمة تسهم في تنمية الجوانب العلمية والعملية والتربوية للطلاب.

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