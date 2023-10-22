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فيصل الحمود الكويت حريصة على دعم الشباب بمختلف إبداعاتهم وابتكاراتهم

10/22/2023 11:34:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المعرض الرسمي السنوي الخامس لفريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين. وقدم فريق إكسبو 965 درعا تذكارية للشيخ فيصل الحمود شاكرين حضوره ودعمه وتشجيعه المستمر لهم وللشباب بمختلف المجالات.
وأكد الشيخ فيصل الحمود أن فريق إكسبو دائما يتواكب ويتماشى مع الصناعات الوطنية والتاريخية، وهذا المعرض يعبر عن ثقافة الكويت ما بين الماضي والحاضر.
كما أكد حرص ودعم الكويت الدائم للشباب وعلى متابعته واهتمامه الدائم بفئة الشباب بمختلف مهنهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم وعطاءاتهم بتوصيات من القيادة السامية، وأشاد بجهود جميع القائمين على هذا المعرض الناجح الكويتي الوطني، شاكرا جميع أعضاء الفريق، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح.

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