فيصل الحمود الكويت حريصة على دعم الشباب بمختلف إبداعاتهم وابتكاراتهم

(MENAFN
- Al-Anbaa) شهد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المعرض الرسمي السنوي الخامس لفريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين. وقدم فريق إكسبو 965 درعا تذكارية للشيخ فيصل الحمود شاكرين حضوره ودعمه وتشجيعه المستمر لهم وللشباب بمختلف المجالات.
وأكد الشيخ فيصل الحمود أن فريق إكسبو دائما يتواكب ويتماشى مع الصناعات الوطنية والتاريخية، وهذا المعرض يعبر عن ثقافة الكويت ما بين الماضي والحاضر.
كما أكد حرص ودعم الكويت الدائم للشباب وعلى متابعته واهتمامه الدائم بفئة الشباب بمختلف مهنهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم وعطاءاتهم بتوصيات من القيادة السامية، وأشاد بجهود جميع القائمين على هذا المعرض الناجح الكويتي الوطني، شاكرا جميع أعضاء الفريق، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح.
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