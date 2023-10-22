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الخالد للمحققين الجدد أداء الواجب بتفان وبميزان العدل

10/22/2023 11:34:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على الباحثين القانونيين المؤهلين لشغل وظيفة محقق (ج) ضرورة أداء الواجب بكل تفان وإخلاص وجعل ميزان العدل بين أعينهم وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن ذلك جاء خلال حفل تخرج أداء القسم القانوني لـ25 باحثا قانونيا من المؤهلين لوظيفة محقق (ج) أمس الأحد شهده الشيخ طلال الخالد بحضور وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس والمدير العام للإدارة العامة للتحقيقات بالوكالة فارعة عمادي.
ووجه وزير الداخلية كلمة خلال الحفل لأبنائه المحققين والمحققات، أعرب فيها عن اعتزازه وتقديره بتخريج هذه الكوكبة من الشباب الذين يشكلون دعما للعدالة وشفافية وقانونية الإجراءات الأمنية باعتبارها جانبا مهما من احتياجات أقسام التحقيقات بجهاز الشرطة.
ودعا الخريجين إلى الوفاء بالقسم الذي أقسموه والصبر وتحمل مشاق العمل وأداء الواجب بكل تفان وإخلاص وجعل ميزان العدل بين أعينهم ومراعاة الجوانب الأسرية والالتزام بفترات العمل توفيرا لوقت وجهد المواطنين والمقيمين وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.
كما أكد على مواصلة التحصيل العلمي والاستفادة من تجارب المحققين والمحققات الأقدم والاستماع إلى نصائحهم لاكتساب المزيد من المعرفة والخبرات لتحقيق التميز في العمل، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.

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