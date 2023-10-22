رئيس المجلس الأعلى للقضاء استقبل وفد رؤساء المحاكم بالجزائر

(MENAFN
- Al-Anbaa) التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي بمكتبه بقصر العدل وفدا من رؤساء المحاكم التجارية المتخصصة بجمهورية الجزائر، وذلك إعمالا لمذكرة التفاهم بين الكويت والجزائر حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي وللاستفادة من تجربة المحاكم الكويتية، وذلك في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي 2022 ـ 2023 بين وزارتي العدل في البلدين لتبادل الخبرات القضائية عبر الزيارات الثنائية. كما زار الوفد محكمتي الاستئناف والكلية والتقى بالمستشار محمد عبدالله أبوصليب ـ رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار عبد اللطيف ثنيان الثنيان ـ رئيس المحكمة الكلية.
ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة أسبوع يزور خلالها الوفد الجزائري معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وباقي إدارات السلطة القضائية ووزارة العدل.
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