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رئيس المجلس الأعلى للقضاء استقبل وفد رؤساء المحاكم بالجزائر

10/22/2023 11:34:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي بمكتبه بقصر العدل وفدا من رؤساء المحاكم التجارية المتخصصة بجمهورية الجزائر، وذلك إعمالا لمذكرة التفاهم بين الكويت والجزائر حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي وللاستفادة من تجربة المحاكم الكويتية، وذلك في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي 2022 ـ 2023 بين وزارتي العدل في البلدين لتبادل الخبرات القضائية عبر الزيارات الثنائية. كما زار الوفد محكمتي الاستئناف والكلية والتقى بالمستشار محمد عبدالله أبوصليب ـ رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار عبد اللطيف ثنيان الثنيان ـ رئيس المحكمة الكلية.
ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة أسبوع يزور خلالها الوفد الجزائري معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وباقي إدارات السلطة القضائية ووزارة العدل.

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