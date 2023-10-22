Monday, 23 October 2023 07:52 GMT

وزير الشؤون برنامج تدريبي خاص لتأهيل ذوي الإعاقة للتوظيف

10/22/2023 11:34:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود اجتماعا ضم كلا من ممـثـلي الـهـيـئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والإدارة العامة للتعليم الخاص وكذلك الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك لإنشاء برنامج تدريبي خاص لمنح أصحاب ذوي الإعاقة شهادة تدريبية معتمدة لتأهيلهم للتوظيف لدمجهم مهنيا في المجتمع.

MENAFN22102023000130011022ID1107284513

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث