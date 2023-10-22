وزير الشؤون برنامج تدريبي خاص لتأهيل ذوي الإعاقة للتوظيف

وزير الشؤون برنامج تدريبي خاص لتأهيل ذوي الإعاقة للتوظيف
التاريخ
10/22/2023 11:34:33 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عقد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود اجتماعا ضم كلا من ممـثـلي الـهـيـئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والإدارة العامة للتعليم الخاص وكذلك الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك لإنشاء برنامج تدريبي خاص لمنح أصحاب ذوي الإعاقة شهادة تدريبية معتمدة لتأهيلهم للتوظيف لدمجهم مهنيا في المجتمع.
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