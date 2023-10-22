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42 مليونا تكلفة المبنى الشمالي لـ المحاسبة

10/22/2023 11:34:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة طرحت مناقصة مشروع انشاء وإنجاز المبنى الشمالي الجديد لديوان المحاسبة بمنطقة الشويخ الإدارية أمس وذلك بعد ان حصلت على الموافقات من الجهات المعنية بتكلفة تقديرية تزيد عن 42 مليون دينار. وأضافت المصادر ان المشروع سيتم انشاؤه على مساحة 10 آلاف متر مربع بمبنى مماثل للمبنى الحالي للديوان ويتكون من 8 أدوار مع 3 سراديب، و4 أدوار إضافية على مبنى مواقف السيارات وجسر للمشاة يربط بين المبنى الجديد بالحالي. ولفتت الى ان موعد ايداعات العطاءات للمناقصة 26 نوفمبر وجلسة الاستفسارات عن المشروع 5 منه في مبنى وزارة الأشغال.
ووافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب الوزارة بتحويل مبنى مواقف السيارات للجهة المستفيدة «ديوان المحاسبة» ليتم طرحه من قبلهم.

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