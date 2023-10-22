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الغذاء والتغذية أكثر من 70 مخالفة و15 تعهدا وقرارا إغلاق في الأحمدي ومبارك الكبير وحولي

10/22/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
تفعيلا للدور الرقابي على المؤسسات الغذائية، قامت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بعدد من الحملات التفتيشية بمختلف مناطق الكويت خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن العديد من المخالفات، حيث أجرى مفتشو الهيئة بمحافظة الأحمدي جولة تفتيشية على الأسواق والمطاعم والأماكن المختصة بتداول المواد الغذائية في منطقتي العقيلة والفنطاس أسفرت عن 17 مخالفة و9 تعهدات.
كما قام المفتشون بمحافظة مبارك الكبير بجولة تفتيشية على منطقة صبحان الصناعية، أسفرت عن تحرير 9 مخالفات وتعهدين، بينما أسفرت الحملة التفتيشية في حولي عن تحرير 45 مخالفة و3 تعهدات وقراري إغلاق منشآت مخالفة مخالفات جسيمة.

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