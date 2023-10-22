الصفا الإنسانية تنفذ مصرف الصدقات مع أمانة الأوقاف

(MENAFN
- Al-Anbaa) أشاد رئيس مجلس إدارة جـمـعـية الصفا الإنسانية محمد الشايع بالدور الرائد للأمانة العامة للأوقاف في دعم مسيرة العمل الخيري، وإحداث نقلة نوعية في طبيعة ومجالات العمل الخيري والإنساني بشكل أضحت معه الكويت رائدة وسباقة فيه. جاء ذلك في إطار استعراض الشايع للنتائج النهائية لمشروع مصرف الصدقات، الذي أسهم في سد حاجة المحتاجين والمعوزين نتيجة التعاون المثمر والبناء بين «الصفا الإنسانية» والأمانة العامة للأوقاف، التي قدمت كل سبل الدعم والمساندة لإنجاح هذا المشروع. وأوضح الشايع أن مصرف الصدقات يقوم بتقديم المساعدات والاحتياجات اللازمة والمستلزمات الضرورية للأرامل والمطلقات والمهجورات وكبار السن والمرضى.
MENAFN22102023000130011022ID1107284510
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.