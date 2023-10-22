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الصفا الإنسانية تنفذ مصرف الصدقات مع أمانة الأوقاف

10/22/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد رئيس مجلس إدارة جـمـعـية الصفا الإنسانية محمد الشايع بالدور الرائد للأمانة العامة للأوقاف في دعم مسيرة العمل الخيري، وإحداث نقلة نوعية في طبيعة ومجالات العمل الخيري والإنساني بشكل أضحت معه الكويت رائدة وسباقة فيه. جاء ذلك في إطار استعراض الشايع للنتائج النهائية لمشروع مصرف الصدقات، الذي أسهم في سد حاجة المحتاجين والمعوزين نتيجة التعاون المثمر والبناء بين «الصفا الإنسانية» والأمانة العامة للأوقاف، التي قدمت كل سبل الدعم والمساندة لإنجاح هذا المشروع. وأوضح الشايع أن مصرف الصدقات يقوم بتقديم المساعدات والاحتياجات اللازمة والمستلزمات الضرورية للأرامل والمطلقات والمهجورات وكبار السن والمرضى.

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