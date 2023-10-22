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السكنية تستعرض خدماتها الإلكترونية المتوافرة عبر سهل في مجمع الوزارات

10/22/2023 11:34:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تستعرض المؤسسة العامة للرعاية السكنية خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين عبر تطبيق «سهل» الحكومي في جناح تعريفي تقيمه في مجمع الوزارات خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر من الساعة 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.
وأكدت المؤسسة في بيان صحافي حرصها على التواجد في الأماكن الحيوية لتوجيه المواطنين وإرشادهم وإطلاعهم على خدماتها الإلكترونية المتاحة عبر تطبيق سهل الحكومي والرد على استفساراتهم المرتبطة بالرعاية السكنية.
وبينت المؤسسة أنها تعمل على إتمام التحول الرقمي لكل المعاملات التي تقدمها بهدف التسهيل على المواطنين، كما أنها تعتبر أول جهة حكومية وفرت جناحا خاصا بوجود فريق مختص لاستقبال المواطنين للتعريف عن خدماتها في تطبيق سهل الحكومي.
وذكرت أنها فعلت 25 خدمة إلكترونية للمواطنين عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، داعية إلى زيارة الجناح للاستفادة والحصول على المعلومات الخاصة بمعاملات الرعاية السكنية أو حل أي مشكلة تتعلق بالتطبيق.

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