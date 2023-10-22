بالفيديو م هيثم العلي لـ الأنباء القطع المبرمج غير مطروح العام الحالي أو المقبل أو في أي وقت



نحتاج إلى تعاون الجهات الرقابية للإسراع في إجراءات المحطات الجديدة أو عقود الصيانة

المباحثات جارية حالياً مع شبكة الربط الخليجي لتبادل أو شراء لحدود 500 ميغاواط

7 مناقصات للصيانة بانتظار الترسية وأهمها صيانة التوربينات بـ«الزور الجنوبية» و«الصبية»

لم نشترِ الطاقة خلال الصيف الماضي بل زودنا الشبكة الخليجية باحتياجات الدول المجاورة

مبادرات عدة لمحطات دائمة ندرسها حالياً لتنفيذها مع «الخاص» ولن تستغرق أكثر من سنة بسبب الحرارة الأحمال في الصيف الماضي زادت على المتوقع بحمل أقصى 16940 ميغاواط





دارين العلي

في وقت تكثر فيه التكهنات والتساؤلات حول كيفية تعامل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في موسم الذروة المقبل مع ارتفاع الطلب على التيار، أكد الوكيل المساعد لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه م.هيثم العلي أن القطع المبرمج ليس بديلا مطروحا بالمطلق ليس العام الحالي أو المقبل أو في أي وقت. وشدد العلي في لقاء خاص مع «الأنباء» على أن الوزارة تسعى إلى القيام بدورها في تأمين وتوفير الطاقة المطلوبة على أكمل وجه، ولتحقيق ذلك تحتاج الى تعاون جميع الجهات الرقابية للإسراع وتسهيل اجراءات الوزارة سواء فيما يتعلق بالمحطات الجديدة او عقود برامج الصيانة حرصا على عدم التأخير، مؤكدا انه عمل جماعي ووزارة الكهرباء ليست الطرف الوحيد فيه.

وأشار الى وجود سبع مناقصات بانتظار الترسية تختلف في الحجم وأنواع الصيانة وأهمها مناقصتا صيانة التوربينات الغازية في الزور الجنوبية والصبية، آملا أن تتم ترسيتها في أسرع وقت ممكن لكي يتسنى للوزارة البدء في صيانتهما خلال الموسم الجاري. وفيما يتعلق بتوقعات الصيف المقبل، اكد ان الوزارة تتأهب لتوفير جميع المتطلبات مبكرا وبالتالي يتم العمل على توفير كميات اضافية من الكهرباء، لافتا الى ان المباحثات جارية حاليا مع شبكة الربط الخليجي بشأن شراء أو تبادل الطاقة والتي قد تصل لحدود 500 ميغاواط يوميا خلال موسم الذروة.

ولفت الى ان هناك بدائل أخرى ولكن ليست مطروحة للموسم المقبل لأنها تحتاج الى وقت كاف، اذ تتم دراسة عدة مبادرات وهي عبارة عن محطات دائمة سيقوم بتنفيذها مبادرون من القطاع الخاص ولن يستغرق تنفيذها أكثر من سنة. في السطور التالية تفاصيل اللقاء.



بداية، ما أوضاع المحطات حاليا؟

٭ في الصيف الماضي كان لدينا تحد كبير في نسبة زيادة الأحمال، حيث كانت نسبة زيادة الاحمال أعلى من المتوقع، إلا انه وبجهود جميع العاملين في الوزارة وتوجيهات الوزير ومتابعته اللصيقة وكذلك وكيل الوزارة، استطعنا التغلب على هذه التحديات ومر الصيف بسلاسة وقمنا بالكثير من الامور الفنية التي استطعنا فيها التعامل مع زيادة الأحمال وتلبية الطلب على الاستهلاك باعتماد أساليب فنية مغايرة وقد نجحنا في ذلك.

ما الحمل الأقصى الذي بلغته الأحمال ولماذا بتقديركم كانت أعلى من المتوقع؟

٭ الحمل الاقصى بلغ 16940 ميغاواط في الثاني من أغسطس بنسبة 4.7% بنسبة أعلى من العام الماضي الذي بلغت فيه الزيادة 3.5%، وهذه الزيادة سنوية بفعل دخول مشاريع جديدة الى الخدمة سواء سكنية أو غيرها من المشاريع التنموية، كما أن درجات الحرارة لعبت دورا كبيرا هذا العام إذ بلغت الحرارة درجات قصوى وهذا ما رفع نسب معدل استهلاك الكهرباء في معظم دول الخليج.

بدأتم برامج الصيانة، فهل هناك تأخر في عقود الصيانة وترسية المناقصات الخاصة بها أم أن جميعها سارية وفق البرامج؟

٭ 80% من عقود الصيانة سارية بشكلها الطبيعي، حيث تتم صيانة المحطات المدرجة في العقود أما الـ20% المتبقية، فهي بانتظار الترسية لدى الجهات المعنية ونحن نعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت لكي يتسنى لنا البدء بعمليات الصيانة قبل دخول الصيف المقبل.

وماذا عن عقود الصيانات للمحطات؟

كم عدد المناقصات التي تنتظر الترسية، وما المحطات التي لم توقع عقود صيانتها حتى اليوم؟

٭ لدينـا نحو سبع مناقصات بانتظار الترسية تختلف في الحجم وانواع الصيانة وأهمها مناقصتا صيانة التوربينات الغازية في الــزور الجنوبية والصبية وهــــما من أبرز المناقصات وكحجم للوحدات وبعضها مــــطروح منذ حوالي العام، وكلما أسرعنا بإنجازها فإنــنا ندعم الانتاج الكهربائي في البلاد بشكل أكبر لتغطية الطلب وهو ما نعمل على انجازه ضمن الجدول الـــزمني المعد.

هل هذا يعني أن محطتي الزور الجنوبية والصبية لن تخضعا للصيانة هذا العام؟

٭ لا، بالتأكيد فنحن في بداية موسم الصيانات ونحن ندفع باتجاه انتهاء هذه المناقصات لكي لا نتأخر في عملية صيانة هذه المحطات، والامور بحمد الله وبجهود الكفاءات من ابناء الكويت من مهندسين ومهندسات، فأمورنا تبشر بخير.

بديل غير مفضل

ما البديل في حال تأخرت هذه العقود في هذه المحطات هل سيقوم مهندسو الوزارة بأعمال الصيانة؟

٭ مهندسو الوزارة يقومون بعملهم على اكمل وجه ويتعاملون مع جميع الطوارئ في المحطات إلا أن هناك أنواعا من الصيانات لا يمكن إجراؤها إلا عبر الشركات المصنعة للتوربينات، وهذا الامر يحتم علينا انجاز عقود الصيانة معها للحفاظ على التشغيل الآمن لمحطاتنا، ولكن في حال تأخرت المناقصات لاسباب لها علاقة بالدورة المستندية أحيانا فهناك اجراءات قانونية بديلة ملخصها تأجيل الصيانة للعام المقبل، وهذا ما لا تفضله الوزارة لضمان عمل هذه المحطات بكامل قدرتها الموسم المقبل والذي يعتبر غاية في الأهمية والحساسية، ولكن مثل هذه الاجراءات عادة تأخذ فيها جملة من الاحتياطات الفنية بحيث لا تؤثر على تدفق الخدمة بشكل طبيعي وسلس.

التوقعات للصيف المقبل

وما توقعاتكم للصيف المقبل بالنسبة للاستهلاك وقدرة التشغيل الآمن للمحطات؟

٭ من المهم عندي أن يصل للرأي العام الكويتي أن لدينا طاقات من الشباب الكويتي رجالا ونساء مؤهلين فنيا بأعلى المعايير وهم متفانون في العمل بشكل يفوق غالبا ساعات العمل الرسمي بكثير، وهم للامانة حائط الصد والحماية الاول الذي نراهن من خلاله على نجاحنا كوزارة في تحقيق اهدافنا التشغيلية والاستراتيجية.

وبناء على ما سبق، فالصيف القادم نحن نتأهب له مبكرا وهناك تنسيق لصيق مع الوزير لتوفير جميع المتطلبات مبكرا، وبالتالي نحن نعمل على توفير كميات اضافية من الكهرباء إذ ان المباحثات جارية حاليا مع شبكة الربط الخليجي بشأن شراء أوتبادل الطاقة والتي قد تصل لحدود 500 ميغاواط يوميا خلال موسم الذروة.

كيف سيتم تبادل الطاقة مع الشبكة الخليجية وماهية الشراء؟

٭ نحـــن نعــمل وفقا لخطة تأهب مــبكرة للصيف القـــادم ولدينا عـــدة خيارات فالمطلوب تأمـــين 500 ميغاواط يوميا فســنقوم بالتفاوض مع دول الخـــليج للتـــبادل على كمية معينة والمتبقي للـ500 سنقوم بشرائه، وسبق أن تم التبادل مع دولة الامارات والبحرين كذلك، حيث قامت الوزارة بتزويدها بـ 200 ميغاواط أثناء الصيف في مواسم سابقة واستعادتها بـ250 ميغاواط في الشتاء أثناء موسم الصيانات.

كان شراء الطاقة مطروحا أيضا خلال الموسم الفائت فكم كان حجم الاستعانة بالشبكة الخليجية؟

٭ لم نقم بشراء الطاقة خلال الموسم الماضي بالمطلق بل على العكس قمنا بإمداد الشبكة الكهربائية الخليجية بكميات من الطاقة بعد خروج محطات في دول الخليج لتعويض النقص فيها.

هل هناك بدائل أخرى غير شراء الطاقة من دول التعاون؟

٭ نعم، هناك بدائل أخرى ولكن ليست مطروحة للموسم المقبل؛ لأنها تحتاج الى وقت كاف، فنحن اليوم ندرس عدة مبادرات وهي محطات دائمة سيقوم بتنفيذها مبادرون من القطاع الخاص، ولن يستغرق تنفيذها أكثر من سنة.

توسعة «الصبية»

وماذا عن توسعة محطة الصبية، متى سيتم توقيع العقود ومتى يتدخل الخدمة؟

٭ فيما يخص توسعة الصبية سواء مشروع الـ900 ميغاواط أو 250 ميغاواط تمت الموافقة عليها من الجهات الرقابية وسيتم التوقيع على عقودها خلال شهر وتنفيذها سيستغرق 3 سنوات.

هل من الممكن أن يتم اللجوء الى القطع المبرمج في الصيف المقبل في حال حصل نقص في الانتاج؟

٭ القطع المبرمج غير مطروح بالمطلق ليس العام الحالي أو المقبل أو في أي وقت، ودورنا في الوزارة تأمين وتوفير الطاقة المطلوبة، والطاقم الكويتي الفني التشغيلي والاستعدادات الفنية المسبقة تبعث على الاطمئنان.

تعاون الجهات الرقابية

‎برأيك ما الأمر الذي تحتاج اليه الوزارة خلال عملها لانجاز المطلوب منها في تغطية الطلب على الطاقة؟

‎٭ هذا الأمر تحكمه عمليتي الانتاج والاستهلاك، ففيما يتعلق بالانتاج نحن نحتاج الى تعاون جميع الجهات الرقابية للإسراع وتسهيل إجراءات الوزارة سواء فيما يتعلق بالمحطات الجديدة او عقود برامج الصيانة، وبالتالي نحتاج الى تيسير هذه الامور حرصا على عدم التأخير، وهو عمل جماعي، وزارة الكهرباء ليست الطرف الوحيد فيه.

‎أما الاستهلاك فنحن بحاجة إلى تعاون العملاء، فهي نعمة أنعم الله بها علينا يجب المحافظة عليها من الهدر والاسراف، وبالتالي ترشيد الاستهلاك من شأنه أن يوفر الكثير من الجهد على المحطات وعلى الشبكة الكهربائية لتعمل بكامل طاقتها أو حتى فيما يتعلق بالمياه وفي الوقت نفسه المحافظة على البيئة.

‎والوزارة تقوم بحملات توعية مستمرة كي نجعل من الترشيد ثقافة وسلوكا ونمط حياة، وهناك لجنة في الوزارة تضم فريقا يمثل عدة قطاعات في الوزارة ويتعاون مع الكثير من الجهات الرسمية والشعبية ومن القطاع الخاص كذلك يقوم بجهد كبير في صدد نشر وتكريس ثقافة الترشيد.

الطاقة المتجددة

‎ذكرتم الطاقة المتجددة وهناك توقيع اتفاقيات تعاون في هذا الشأن مع الجانب الصيني، فهل هناك توجه لبناء محطات جديدة للطاقة المتجددة غير التي يتم التحضير لإنشائها بـ«الشقايا»؟

‎٭ الحديث يتعلق بمحطة الشقايا وهي محطة ضخمة جدا ستكون أكبر محطة في الشرق الأوسط بقدرة 4500 ميغاواط، وبالتالي فإن هذه المحطة هي في مدار اهتمام الدولة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، إلا أننا ما زلنا في مرحلة تحديد الأطر التنفيذية للاتفاقية مع الصين وربما ستشمل أماكن اخرى غير الشقايا.

محطة النويصيب‎وماذا عن محطة النويصيب التي تعمل الوزارة على انشائها، أين أصبحت؟

‎٭ الوزارة تقوم بتنفيذ وإنشاء هذه المحطة وهي حاليا في طور اختيار المستشار العالمي، حيث تم الطرح وستكون من أكبر المحطات في البلاد بـ7200 ميغاواط، المرحلة الأولى منها 3500 ميغاواط والمخطط لها ان تبدأ بالدخول إلى الخدمة في 2027 حسب ما هو مجدول.

عدد من المحطات انتهى عمرها الافتراضي وتم تأجيل اعادة تجديدها لحاجة الوزارة الى انتاجها، فإلى متى سيستمر هذا التأجيل؟

‎٭ أولا يجب الانتباه لمصطلح انتهاء العمر الافتراضي، فهذا المصطلح لا يعني عدم القدرة على الاستفادة من المحطة، ومع ذلك نقول نعم لدينا محطتا الدوحة الشرقية والشعيبة الجنوبية انتهى عمرهما الافتراضي وكانت الخطة بإخراجها من الخدمة لتجديدها بالكامل ولكنها حاليا تعمل بكامل طاقتها، الا انها تكلف الوزارة الكثير في أعمال الصيانة عليها، وخضعت عملية إخراجها عن الخدمة للتأجيل مرتين حيث كان من المفترض عام 2013 وتم التأجيل الى عام 2017 وحاليا اجلت الى عام2027 في حال دخلت مشاريع جديدة الى الخدمة تعوض انتاجهما.

الوقود النظيف

تحدثتم عن المعايير البيئية، فأين أصبحت عملية تزويد المحطات بالوقود النظيف؟

‎٭ حتى الآن تم تشغيل محطة الزور الجنوبية منذ بداية الصيف العام الماضي وحاليا تم تشغيل محطة الدوحة الغربية على الوقود النظيف ستتبعها محطة الدوحة الشرقية وثم محطة الصبية اذ من المتوقع الانتهاء من تشغيل جميع المحطات بالوقود النظيف في نهاية الشهر الجاري.

وهل رصدتم أي تغيير في الانتاج، وهل تكلفة الوقود النظيف مرتفعة؟

‎٭ هذا الامر يعتبر نقلة نوعية للمحافظة على البيئة، وقد لاحظنا فارقا كبيرا في الانبعاثات بما يتوافق مع المعايير، وبالطبع تختلف أسعار الوقود النظيف عن الوقود التقليدي إلا أنه لا يؤثر بشكل يذكر على الميزانية والامر متعلق بالسوق العالمي، واليوم جميع دول العالم متجهة لاستخدام الوقود النظيف وكذلك الغاز الطبيعي وهو أنظف أنواع الوقود وخطتنا المستقبلية تحويل جميع محطاتنا للعمل على الغاز، فحاليا لدينا محطتا الشويخ والشعيبة تعملان على الغاز بكاملها وجزء من محطة الزور الجنوبية والصبية.

