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العنزي لـ الأنباء تسليم ابتدائي من السكنية لمخفر ومستوصف المطلاع الخميس الماضي

10/22/2023 11:34:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع خالد العنزي ان مسجدين في الضاحية N10 في مدينة المطلاع تم افتتاحهما واستقبلا المصلين في صلاة الجمعة الماضية، ليصبح اجمالي المساجد التي تقام فيها الصلوات في المدينة 3 مساجد.
وأضاف العنزي في تصريح لـ «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت الخميس الماضي 19 الجاري بالتسليم الابتدائي لمخفر المطلاع الى وزارة الداخلية، مشيرا الى ان وزارة الداخلية وضعت نقطة امنية وبدأت دوريات الشرطة تتجول في المدينة مساء؛ وذلك لتوفير الامن والامان لأهالي المنطقة.
واشار الى ان «السكنية» قامت ايضا يوم الخميس الماضي بالتسليم الابتدائي لمستوصف المنطقة الكائن في الضاحية N11 الى وزارة الصحة.
وأعرب العنزي عن شكر اهالي مدينة المطلاع لنواب لجنة شؤون البيئة والامن الغذائي والمائي برئاسة النائب أ. د. حمد المطر لزيارتهم للمدينة والاطلاع على الاوضاع البيئية والصرف الصحي، معربا كذلك عن شكره للنائب فايز الجمهور، ووزارات «الداخلية»، و«الاوقاف»، و«الاسكان» وذلك للاستجابة لمطالب اهالي المنطقة عبر افتتاح مسجدين، والتسليم الابتدائي للمخفر وإقامة نقطة امنية والمستوصف.

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