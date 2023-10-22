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المزين لـ الأنباء أكثر من 77 ألفا صادقوا عبر برنامج هويتي للرغبة في أداء الحج

10/22/2023 11:34:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
كشف مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف سطام المزين ان أكثر من 77750 مواطنا ومقيما بصورة غير قانونية صادقوا مع برنامج هويتي لإبداء الرغبة في أداء مناسك حج هذا العام حتى الآن.
وأشار المزين في تصريحات لـ «الأنباء» إلى ان إجمالي عدد المسجلين بلغ 28087 وأن الأسبوع الماضي فقط شهد تسجيل 3199 مواطنا في منصة الأوقاف للرغبة في الحج هذا العام، بينما بلغ عدد المسجلين من المقيمين بصورة غير قانونية 798 مسجلا لأداء الفريضة.

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