المزين لـ الأنباء أكثر من 77 ألفا صادقوا عبر برنامج هويتي للرغبة في أداء الحج

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
كشف مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف سطام المزين ان أكثر من 77750 مواطنا ومقيما بصورة غير قانونية صادقوا مع برنامج هويتي لإبداء الرغبة في أداء مناسك حج هذا العام حتى الآن.
وأشار المزين في تصريحات لـ «الأنباء» إلى ان إجمالي عدد المسجلين بلغ 28087 وأن الأسبوع الماضي فقط شهد تسجيل 3199 مواطنا في منصة الأوقاف للرغبة في الحج هذا العام، بينما بلغ عدد المسجلين من المقيمين بصورة غير قانونية 798 مسجلا لأداء الفريضة.
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