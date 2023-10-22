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القصف لا يتوقف على غزة.. طائرات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى الشفاء بغزة

10/22/2023 11:28:33 PM
(MENAFN- Youm7) شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الأحد، غارة عنيفة في مُحيط مُستشفى "الشفاء" غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر في قطاع غزة إن القطاع يتعرض لقصف شديد دون توقف منذ ثلاث ساعات متواصلة.

وأوضحت المصادر أن عدد المنازل التي جرى قصفها وتدميرها في محيط المستشفى يؤكد أن هناك مئات تحت هذه الأنقاض.

ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل.








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