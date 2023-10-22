القصف لا يتوقف على غزة.. طائرات الاحتلال تستهدف محيط مستشفى الشفاء بغزة

(MENAFN
- Youm7) شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الأحد، غارة عنيفة في مُحيط مُستشفى "الشفاء" غرب مدينة غزة.
وقالت مصادر في قطاع غزة إن القطاع يتعرض لقصف شديد دون توقف منذ ثلاث ساعات متواصلة.
وأوضحت المصادر أن عدد المنازل التي جرى قصفها وتدميرها في محيط المستشفى يؤكد أن هناك مئات تحت هذه الأنقاض.
ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل.
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