منظمة آكشن إيد: مقتل صحفيين بغزة انتهاك خطير للحق في الحياة وحرية التعبير

MENAFN - Youm7) أكدت مُنظمة "آكشن إيد" الدولية، الأحد، أن مقتل الصحفيين في قطاع غزة يشكل انتهاكا خطيرا للحق في الحياة وحرية التعبير.

وأضافت، في بيان صحفي، إنه "في انتهاك صارخ للقانون الدولي، قُتل ما لا يقل عن 18 صحفياً فلسطينياً في غزة منذ الـ 7 من شهر أكتوبر، أي بمعدل أكثر من صحفي واحد يوميًا، وكان آخر الضحايا رشدي السراج، مصور صحفي فلسطيني شاب، قُتل يوم الأحد عندما تم قصف منزله."

وأضافت "لقد ظل الصحفيون الفلسطينيون يوثقون بشجاعة القصف الذي تعرضت له غزة خلال الأسبوعين الماضيين، معرضين أنفسهم لخطر محدق ليتمكن العالم من مشاهدة الدمار الذي يلحق بالسكان المدنيين هناك، ومع عدم السماح للصحفيين الأجانب بدخول البلاد منذ 7 أكتوبر، وفّر تفاني الصحفيون الفلسطينيون نافذة حيوية على الأزمة المتكشفة".

ودعت "أكشن إيد" إلى وقف فوري لإطلاق النار لحمايتهم وحماية جميع المدنيين في غزة.

وقالت منسقة المناصرة والاتصالات في منظمة "أكشن إيد"- فلسطين ريهام الجعفري، "إن الصحفيين الفلسطينيين في غزة يعرضون حياتهم للخطر ويواصلون تغطيتهم الإعلامية، على الرغم من الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة، ونقص الحماية والسلامة وانقطاع الاتصالات وانقطاع الكهرباء".

وأضافت: "نناشد المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للتحقيق في الاعتداءات على الصحفيين والممتلكات الإعلامية في قطاع غزة والضفة الغربية، إن الاعتداء على الصحفيين يشكل انتهاكا للحق في الحياة وحرية التعبير".

وشددت على أن "الصحفيين في غزة هم مدنيون ويجب حمايتهم لمواصلة عملهم دون تدخل، لتمكين الناس في جميع أنحاء العالم من معرفة وفهم حقيقة الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة".

ومنظمة "آكشن إيد الدولية"، هي اتحاد عالمي يعمل مع ما يزيد على 41 مليون شخص يعيشون في أكثر من 72 من دول العالم الأكثر فقرًا.