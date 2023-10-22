مباحثات جزائرية ألمانية في مجال الطاقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

MENAFN - Youm7) بحث وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، مع وزير الدولة الألماني لدى وزارة الاقتصاد وحماية المناخ ستيفان وينزال، العلاقات الثنائية الجزائرية-الألمانية في مجال الطاقة، ولا سيما حالة الشراكة الاستراتيجية بينهما في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال عرقاب، الأحد، بمقر وزارة الطاقة الجزائرية، للوزير الألماني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، على رأس وفد من الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، أعرب الطرفان –خلال هذا الاجتماع– عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الألمان في مجال الطاقة، وخاصة في مجال الطاقات المتجددة، وتطوير الهيدروجين، والكفاءة الطاقوية بالجزائر.

كما ناقش الطرفان أعمال يوم الطاقة الجزائري-الألماني الخامس، والمزمع عقده بعد غدٍ الثلاثاء بالجزائر العاصمة، تحت شعار "تكنولوجيات المستقبل التي تجمعنا – الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر".

وبحث الجانبان –وفقًا للبيان– إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع شراكة متبادلة المنفعة، لا سيما تطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر، وخفض البصمة الكربونية والانبعاثات، بالإضافة إلى الترابط الكهربائي، وتبادل الخبرات والتجارب، فضلًا عن التدريب.

ومن جهته، أكد وزير الدولة الألماني الاهتمام الذي تبديه الشركات الألمانية للسوق الجزائرية، وأبدى استعداد الجانب الألماني لاستكشاف كل الفرص المتاحة من أجل تطوير التعاون متبادل المنفعة، وتحقيق الأهداف المرجوة لكلا الجانبين.