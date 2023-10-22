مساعدات تونسية تصل إلى فلسطين عبر معبر رفح البري

(MENAFN
- Youm7) وصلت المساعدات الإنسانية التونسية اليوم للأراضي الفلسطينية التى وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد بإرسالها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق من معبر رفح البري.
يأتى ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية فى إطار حرص الدولة التونسية على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والصحية والإغاثية.
يذكر أن حجم المساعدات بلغ 12 طنا وشملت معدات طبية ومضادات حيوية وادوية انعاش وتخدير ومستلزمات طبية وحليب للأطفال.
وقد تم تحديد تلك المساعدات العاجلة من خلال الاتصال و التنسيق الدائمين مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
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