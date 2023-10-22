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مساعدات تونسية تصل إلى فلسطين عبر معبر رفح البري

10/22/2023 11:28:33 PM
(MENAFN- Youm7) وصلت المساعدات الإنسانية التونسية اليوم للأراضي الفلسطينية التى وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد بإرسالها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق من معبر رفح البري.

يأتى ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية فى إطار حرص الدولة التونسية على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والصحية والإغاثية.

يذكر أن حجم المساعدات بلغ 12 طنا وشملت معدات طبية ومضادات حيوية وادوية انعاش وتخدير ومستلزمات طبية وحليب للأطفال.

وقد تم تحديد تلك المساعدات العاجلة من خلال الاتصال و التنسيق الدائمين مع الهلال الأحمر الفلسطيني.








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