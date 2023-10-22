تعرف على تفاصيل ما تم تنفيذه فى منظومة تدوير قش الأرز الموسم الحالى

حققت منظومة جمع وتدوير

قش الأرز

خلال السنوات الماضية أهدافها وكانت نموذجا ناجحا ومتميزاً للتكامل الحكومى والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة باتباع منهج متكامل وتشاركى يضمن دمج البعد البيئى مع الاقتصادى وساهمت أيضًا فى خلق فرص عمل جديدة فى المناطق الريفية، لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائد اضافى لمزارعى الارز، بما ساهم فى زيادة دخولهم.





واستطاعت منظومة إعادة تدوير قش الأرز، أن تغير النظرة السلبية تجاه المخلفات الزراعية، بعدما أحدث كابوس حرقها وانبعاثاته من الأدخنة السوداء خللا بيئيا هدد حياة جميع الكائنات الحية لسنوات طويلة، فأصبحت المخلفات الزراعية اليوم ثروة قومية يمكن الاستفادة منها فى مجالات الزراعة والصناعة والطاقة، بدلا من حرقها، فضلا عن إسهامها فى خلق فرص عمل تدر دخلا يحسن من مستوى معيشة المزارعين من خلال عملية جمع القش وكبسه وبيعه، والاستفادة منه فى الأسمدة العضوية، وتحقيق الزراعة النظيفة وحماية البيئة من التلوث وتوفير فرص عمل بالمناطق الريفية وبالتالى تحسين الوضع الاقتصادى والبيئى بالريف المصرى.





وفى التقرير التالى نتعرف على ما تم تنفيذه فى منظومة تدوير قش الارز الموسم الحالى:





2- تم الانتهاء من كبس 609 آلاف و451 طنا، وفرم 304 آلاف و24 طنا، وتشوين 618 ألفا و259 طنا.







3- قطاع الإرشاد الزراعى نفذ 918 ندوة إرشادية ساهمت فى توعية المزارعين بأهمية تجميع وتدوير قش الأرز والاستفادة من عائداته.





4- جاءت محافظة كفر الشيخ فى المركز الأول بتجميع 567 ألف طن من قش الأرز، بعد حصاد 85% من المساحات المنزرعة بالمحصول، نتج عنها 310 أطنان، و57 طن أعلاف غير تقليدية، كما تم تنفيذ 65 ندوة إرشادية.





5- احتلت محافظة الدقهلية المركز الثانى بتجميع 451 ألفا و460 طنا، فى 115 موقع تجميع بمحافظة الدقهلية، نتج عنها 679 طن أسمدة، و13 طن أعلاف غير تقليدية، بعد حصاد 76 % من المساحة المنزرعة، وتنفيذ 200 ندوة إرشادية.





6- جاءت محافظة الشرقية فى المركز الثالث بتجميع 402 ألف و924 طنا، من خلال 60 موقعا، نتج عنها 25 طن أسمدة، بعد حصاد 67 % من المساحة المنزرعة بالمحافظة، وتنفيذ 238 ندوة إرشادية.





7- احتلت محافظة البحيرة المركز الرابع فى عمليات تجميع وتدوير قش الأرز بإجمالى 260 ألفا و480 طنا، نتج عنها 1800 طن أسمدة، و250 طن أعلاف غير تقليدية، وتنفيذ 240 ندوة إرشادية، وبلغت الكميات التى تم تجميعها فى محافظة الغربية 16 ألفا و420 طن لتحتل بذلك المركز الخامس، وتنفيذ 150 ندوة إرشادية.





8- تمكنت محافظة القليوبية من تجميع 5 آلاف و290 طنا، عبر 6 مواقع، وتنفيذ 25 ندوة إرشادية.



