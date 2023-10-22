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تفاصيل استعدادات وزارة الرى لموسم السيول فى كافة محافظات الجمهورية

10/22/2023 11:28:29 PM
(MENAFN- Youm7) كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائي والري بسرعة تحديد أولويات تنفيذ المشروعات المستهدفة للتقليل من أخطار السيول ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الأعمال، مع تحديث الدراسات الهيدرولوجية لمنشآت الحماية لتواكب التغيرات المناخية الراهنة والمستقبلية.



وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل استعدادات الوزارة لموسم السيول:



1- تم المرور على 117 مخر سيل بالوجه القبلى بأطوال إجمالية 318 كيلومتر للتأكد من جاهزية هذه المخرات لإستقبال مياه السيول .



2- إتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق أو أعمال ردم .



3- يقوم مركز التنبؤ التابع للوزارة بدور هام من خلال رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.



4- تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالتزامن مع جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات مائية .



5- أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم الانتهاء من 1627 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب وبتكلفة 6.70 مليار جنيه .



6- تم إنشاء 268 عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 192 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.680مليار جنيه .



6- جارى إنشاء 70 عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 64 مليون متر مكعب وبتكلفة

1.330 مليار جنيه ، ومن المستهدف إنشاء 69 عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بتكلفة 4.61 مليار جنيه حتى عام 2024 .



7- فى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح تم إنشاء 1359 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 158 مليون متر مكعب وبتكلفة 5 مليار جنيه .



8- جارى إنشاء 20 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 9.50 مليون متر مكعب وبتكلفة 480
مليون جنيه .



9- من المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة 5.60 مليار جنيه .














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