Monday, 23 October 2023 07:50 GMT

تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة تشغيل مصعد

10/22/2023 11:28:29 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات، بما يسهم في سرعة وجودة وتبسيط الإجراءات والخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي.



تتيح المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء محافظات الجمهورية ضمن خدماتها الحكومية المقدمة للمواطنين، خدمة استخراج رخصة تشغيل مصعد، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:



-وثيقة تأمين على المصعد لمدة ثلاث سنوات.

-وثيقة تأمين على العامل لمدة سنة.

-صورة قرار اتحاد شاغلين.

-إقرار من شركة المصاعد بتدريب من يخصصهم المالك لإخراج الركاب من المصعد في حال تعطله بين الأدوار.

-صورة بطاقة الرقم القومي للعامل.

-شهادة مطابقة المصعد للكود المصري.

-ترخيص مزاولة من الاتحاد المصري للتشييد والبناء.

-صورة الترخيص السابق.

-مستند سداد رسوم إدارة التحسين من المحافظة.

-صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصلي.

-صورة بطاقة الرقم القومي (للمالك أو اتحاد الشاغلين).

-صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والنباء.

-عقد صيانة من إحدى شركات المصاعد.

-شهادة صلاحية المواقع بتوقيع المهندس.

-استمارة التكاليف مختومة من المهندس.

-خطاب من شركة الكهرباء في حالة عدم وجود رخصة تركيب (للمباني القديمة).












MENAFN22102023000132011024ID1107284480

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث