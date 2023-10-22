رئيس بوليفيا السابق يدعو لإعلان إسرائيل دولة إرهابية وقطع العلاقات معها

MENAFN - Youm7) دعا الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، حكومة بلاده إلى قطع العلاقات مع تل أبيب، وإدانة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وإعلان إسرائيل دولة إرهابية.

وكتب موراليس على منصة "إكس": "أكرر الدعوة لحكومتنا إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، وإدانة المجازر والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بشكل واضح وحاسم".

وأضاف: "كل من لا يرفض الإبادة الجماعية هو شريك فيها، لا يمكن السماح بالإبادة الجماعية في فلسطين، يجب إعلان إسرائيل دولة إرهابية".

وفقا لموراليس، تم قطع العلاقات بين بوليفيا وإسرائيل في عام 2005 بناء على "المبادئ السلمية والمناهضة للإمبريالية" للحكومة الاشتراكية.

وأضاف: "بعد الانقلاب في نوفمبر 2019، بدعم من الولايات المتحدة، أطاعت الحكومة الأوامر الإمبراطورية(الأمريكية)، وأعادت العلاقات مع إسرائيل، لقد مرت ثلاث سنوات على هذه العلاقات للأسف."







