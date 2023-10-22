مسؤول إسرائيلي لـCNN: لا وقف لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Youm7) قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكةCNN، إنه لن يكون هناك "وقف لإطلاق النار" في غزة، وسط جهود إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حركة الفصائل الفلسطينية.

وقال المسؤول للقناة

، ماثيو تشانس، إنهم "ليسوا على علم" بالدعوات الأمريكية لتأجيل العملية البرية في غزة، وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان إطلاق سراح جميع الرهائن "في أسرع وقت ممكن".

وأضاف المسؤول: "نحن جميعًا على نفس الصفحة فيما يتعلق بضرورة تفكيك هؤلاء المتوحشين".





لكن المسؤول أضاف أنه "لا يمكن السماح للجهود الإنسانية بالتأثير على مهمة تفكيك الفصائل".

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