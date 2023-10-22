مسؤول إسرائيلي لـCNN: لا وقف لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Youm7) قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة
CNN، إنه لن يكون هناك "وقف لإطلاق النار" في غزة، وسط جهود إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حركة الفصائل الفلسطينية.
وقال المسؤول للقناة
، ماثيو تشانس، إنهم "ليسوا على علم" بالدعوات الأمريكية لتأجيل العملية البرية في غزة، وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان إطلاق سراح جميع الرهائن "في أسرع وقت ممكن".
وأضاف المسؤول: "نحن جميعًا على نفس الصفحة فيما يتعلق بضرورة تفكيك هؤلاء المتوحشين".
لكن المسؤول أضاف أنه "لا يمكن السماح للجهود الإنسانية بالتأثير على مهمة تفكيك الفصائل".
cnn
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