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مسؤول إسرائيلي لـCNN: لا وقف لإطلاق النار في غزة

10/22/2023 11:28:25 PM
(MENAFN- Youm7) قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة
CNN، إنه لن يكون هناك "وقف لإطلاق النار" في غزة، وسط جهود إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حركة الفصائل الفلسطينية.

وقال المسؤول للقناة
، ماثيو تشانس، إنهم "ليسوا على علم" بالدعوات الأمريكية لتأجيل العملية البرية في غزة، وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان إطلاق سراح جميع الرهائن "في أسرع وقت ممكن".

وأضاف المسؤول: "نحن جميعًا على نفس الصفحة فيما يتعلق بضرورة تفكيك هؤلاء المتوحشين".


لكن المسؤول أضاف أنه "لا يمكن السماح للجهود الإنسانية بالتأثير على مهمة تفكيك الفصائل".


cnn








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