العاصفة برنارد تضرب 18 مقاطعة إسبانية.. فيديو وصور

MENAFN - Youm7) قالت وسائل إعلام إسبانية، إن العاصفة "برنارد" ستستمر في التأثير على البر الرئيسي الإسباني اليوم الإثنين، وستعرض 18 مقاطعة في تسع مناطق للخطر، نتيجة للرياح والأمطار والأمواج الهائجة، وفقًا وكالة الأرصاد الجوية (إيميت).

ومن المتوقع أن تعبر جبهة جديدة خلال النهار البر الرئيسي من الغرب إلى الشرق، تاركة عدة نقاط مع هطول أمطار غزيرة أثناء مرورها عبر إسبانيا.

وستؤثر الأمطار بشكل خاص على ويسكا وسرقسطة وأفيلا وسوريا وغوادالاخارا وتوليدو وليريدا ومدريد، والتي ستكون معرضة للخطر من تراكم يصل إلى 20 ملم في الساعة.

وستضع الرياح القوية أيضًا ويسكا وتيرويل وسرقسطة ومايوركا وأفيلا وبورجوس وسيغوفيا وسوريا والباسيتي وسيوداد ريال وكوينكا وجوادالاخارا وتوليدو ومدريد ونافارا ولاريوخا على التحذير الأصفر.

وفي الوقت نفسه، ستكون ليريدا معرضة لخطر كبير (كهرماني) من هذه الظاهرة بسبب هبوب رياح تقترب سرعتها من 100 كم/ساعة.

وسوف تتسبب البحار الهائجة في تفعيل الإنذار الأصفر في مايوركا وكاديز



