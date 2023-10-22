عشرات الآلاف يتظاهرون في مدينة مسيساجا الكندية دعما لفلسطين

MENAFN - Youm7) تظاهر عشرات الآلاف، الأحد، في قلب مدينة مسيساجا، بكندا، لدعم فلسطين والتنديد بالجرائم الوحشية لقوات الإحتلال الإسرائيلي.

وردد المتظاهرون هتافات مثل "فلسطين حرة" "هذه ليست حربا بل إبادة جماعية" .. "قتل الأطفال ليس دفاعا عن النفس".

كما وجه المتظاهرون انتقادات واسعة لرئيس الوزراء جستن ترودو وحكومته لتبنيها موقفا مساندا لإسرائيل ورفضها إدانة جرائم قتل الأطفال والمدنيين يوميا في قطاع غزة، والتي تصل إلى حد جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".

كما انتشرت قوات الشرطة بكثافة بالقرب من ساحة الإحتفالات وسط مدين مسيساجا لتأمين المتظاهرين.



