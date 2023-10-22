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الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمباراة العودة أمام سيمبا

10/22/2023 11:28:22 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، استعدادا لخوض مباراته أمام سيمبا التنزاني المحدد لها الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، قبل الدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من الاستاد حتى موعد المباراة.



ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى تحقيق نتيجة إيجابية والفوز على سيمبا التنزاني لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، والمنافسة على لقب البطولة المستحدثة من قبل الكاف، واستمرار حظوظه فى حصد أول لقب للبطولة.



في ذات الشأن، حرص كولر على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه أمام سيمبا خلال مباراة الذهاب بتنزانيا، وأهمها إهدار الفرص السهلة، وخصص فقرة في تدريبات الأهلي لعلاج أزمة إهدار الفرص، بعدما حرمت الأهلي من تحقيق فوز مطمئن فى موقعة الذهاب، وأجلت بطاقة صعود الأهلي إلى مباراة الغد.



كما حرص كولر على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبيه خاصة في التمركز داخل الملعب وعدم ترك مساحات شاسعة يستغلها لاعبي المنافس، بخلاف الأزمة في الرقابة خلال الكرات العرضية والثابتة، والتي تسببت في استقبال شباك الأهلي لهدفين من سيمبا في مباراة الذهاب.












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