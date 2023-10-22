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منتخب اليد يبدأ تدريباته استعدادا لبطولة أفريقيا.. وانضمام المحترفين 30 أكتوبر

10/22/2023 11:28:22 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ
منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى باستور، تدريباته اليوم الاثنين،
بمعسكر المركز الأوليمبى، فى إطار الاستعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة يناير المقبل، ومن المقرر أن ينضم المحترفون للمعسكر 30 أكتوبر الجارى.



ويستعد منتخب مصر لكرة اليد للسفر إلى ألمانيا 2 نوفمبر المقبل لخوض معسكر خارجى يتخلله وديتان مع منتخب الماكينات، فى ضور الاحتكاك القوى فى خطة إعداد الفراعنة للمنافسة المهمة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد تعيين عاصم السعدنى رئيس مسابقات المحترفين مديرا لبطولة
كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل، بينما يرأس محمد الأمين رئيس الاتحاد ، اللجنة العليا المنظمة للبطولة.



وطالب مسئولو الإتحاد المصرى لكرة اليد من الإتحاد الأفريقى تأجيل إنطلاق المنافسة الأفريقية لمدة 24 ساعة لتقام يوم 19 يناير القادم بدلا من يوم 18 بسبب إرتباط منتخب مصر لكرة القدم بمواجهة مهمة مع غانا فى دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار .



ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ،ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.












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