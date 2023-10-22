5 مواجهات قوية فى الجولة الخامسة بدورى القسم الثانى

MENAFN - Youm7) تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة بدورى القسم الثانى أ بإقامة خمس مواجهات قوية، حيث يستضيف غزل المحلة الوصيف برصيد 10 نقاط نظيره مكادى ملك التعادلات برصيد 4 نقاط في مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض نظرا لفارق المستوى الفني بين الفريقين ، إلا أن خالد عيد المدير الفني للفريق حذر لاعبيه من اللعب باستهتار، مؤكدا أن كل مباراة تعد لقاءات كؤوس ولابد من حصد أكبر عدد من النقاط في المباريات المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات.

كما يستضيف بتروجت على ملعب بتروسبورت نظيره مصر المقاصة في مواجهة يبحث فيها السيد عيد المدير الفني للفريق البترولى العودة للإنتصارات بعد الهزيمة المفاجئة التي نالها الفريق الأسبوع الماضى أمام لافيينا بثلاثة أهداف مقابل هدفين أدت لتجمد رصيده عند 9 نقاط وهبط للمركز الثالث ، بينما يحاول المقاصة الظهور بشكل جيد في ظل السياسة التي تتبعها الإدارة باللعب بفرق الشباب على أمل الإستثمار وبناء فريق قوى من جديد.

وعلى ملعبه يستضيف دكرنس صاحب الـ4 نقاط والخسارة الأخيرة من القناة بهدفين نظيفين نظيره بترول أسيوط صاحب الـ6 نقاط والذى نجح في تحقيق الفوز على النجوم الأسبوع الماضى بهدف مقابل للاشئ ، ويسعى أيمن الجمل المدير الفني لممثل الدقهلية للفوز من أجل الدخول وسط الكبار بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في المباريات الأولى وتحقيق فوز وحيد على حساب أسوان.

كما يخرج لافيينا صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط لمواجهة النجوم صاحب المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة وبلا هدف حتى الآن ، ويحاول أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للافيينا مواصلة الإنتصارات من أجل التمسك بالصدارة واستغلال الحالة المعنوية التي يمر بها المنافس لتحقيق الفوز.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء النصر للتعدين مع طنطا في لقاء يبحث فيها أبناء السيد البدوى عن الفوز بعد الأداء الجيد في الجولة الماضية والتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام السكة الحديد في اللحظات الأخيرة.

ويحاول النصر للتعدين بعد الأداء الجيد في الجولة الماضية أمام راية بالرغم من الهزيمة بعد تغيير الجهاز الفني ورحيل حسن عبد المنعم والتعاقد مع محمد شرف لاعب الأهلى الأسبق .



