اليوم.. مؤتمر صحفي لـ كولر والشناوى للحديث عن مباراة العودة أمام سيمبا

MENAFN - Youm7) يحضر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق مؤتمراً صحفياً اليوم، الاثنين، للحديث عن مباراة الفريق المرتقبة أمام سيمبا التنزاني، المقرر لها الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة، فى إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

على صعيد متصل، طالب مسئولو النادي الأهلي نظراءهم فى الشركة المُنظمة لبطولة الدوي الأفريقي لكرة القدم بضرورة مراقبة أداء الحكام، وتقديم النصائح المُستمرة لهم من أجل تصويب أخطائهم، والعمل على عدم تكرارها، فى محاولة من الأهلي لإنجاح البطولة المُستحدثة.

وأكد مصدر لـ"اليوم السابع"، أن اتصالات شفهية دارت خلال الساعات الماضية بين مسئولين في الأهلي ونظرائهم فى الشركة المُنظمة لبطولة الدوري الأفريقي، انتقد خلالها مسئولو القلعة الحمراء أداء الحكم الموريتاني دحان بيدا الذى أدار مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني أمس الأول، الجمعة، بتنزانيا فى ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي وانتهت بالتعادل 2/2.

وأبدى مسئولو الأهلي غضبهم من مستوى الحكم الموريتاني بعدما تغاضى عن ضربة جزاء صحيحة للأهلي بعد عرقلة كهربا في الدقيقة 35 داخل منطقة جزاء الفريق التنزاني ، ورغم إستدعاء حكام "الفار" للحكم الموريتاني لإحتساب اللعبة ضربة جزاء للأهلي لكن بيدا رفض وأصر على موقفه.

إدارة الأهلي سبق وطالبت الشركة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي بضرورة إستقدام حكام أكفاء لإدارة مباريات البطولة لعدم إفسادها تحكيمياً ، وتلقى الأهلي تأكيدات من الشركة قبل إنطلاق البطولة بأن الحكام المُكلفين بإدارة مباريات الدوري الأفريقي سيكونوا على قدر كبير من الكفاءة ويتم إعداهم للمشاركة في إدارة مباريات مونديال 2026 .

وتعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع

سيمبا التنزاني

فى المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي

..سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.