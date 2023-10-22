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اليمن: استمرار تحذير الطوارئ من تأثيرات العاصفة (تيج) العاتية على السواحل الشرقية

10/22/2023 11:28:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 22 - 10 (كونا) -- جددت هيئة الأرصاد الجوية اليمنية اليوم الأحد تحذيرها المرتفع باللون الأحمر "طوارئ" من استمرار العاصفة الإعصارية العاتية (تيج) وتأثيراتها باتجاه سواحل محافظتي (حضرموت) و(المهرة) على البحر العربي واستمرارها على جزيرة (سقطرى) في المحيط الهندي.
أوضحت هيئة الأرصاد اليمنية في نشرة الطوارئ بأن مركز الإعصار يبعد 75 كيلومتر بمحاذاة جزيرة (سقطرى) إلى شمالها الشرقي مبتعدا باتجاه سواحل محافظتي (حضرموت) و(المهرة) شرقي اليمن.
وبينت أن الساعات القادمة ستشهد رياحا إعصارية تتراوح بين 90 إلى 100 عقدة وهبات تتجاوز 110 عقدة في محيط العاصفة مع انخفاض شديد في الرؤية وارتفاع الأمواج بين 7 - 10 أمتار قرب مركز العاصفة.
وجددت تحذيرها الشديد لربابنة السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتاثرة بالحالة الجوية الخطرة والمواطنين في المحافظات الثلاث من التواجد والسير في مجاري السيول وبطون الأودية.
وأهابت بالجهات الرسمية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والفورية لحماية الأرواح والممتلكات.
ولم تسجل السلطات الحكومية حتى اللحظة أي خسائر بشرية في جزيرة سقطرى التي ضربتها أولى تأثيرات الإعصار مع مرور مركزها بمحاذاة الجزيرة فيما سجلت قطع للطرق جراء السيول المتدفقة.
وكانت الأرصاد الجوية اليمنية قد أطلقت مساء أمس السبت تحذير "طوارئ" باللون الأحمر يفيد بتطور العاصفة الإعصارية الشديدة (تيج) إلى عاصفة إعصارية شديدة جدا خلال الساعات المقبلة في السواحل الشرقية للبحر العربي والمحيط الهندي. (النهاية)

س ن ص / ه س ص



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