اليمن: استمرار تحذير الطوارئ من تأثيرات العاصفة (تيج) العاتية على السواحل الشرقية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 22 - 10 (كونا) -- جددت هيئة الأرصاد الجوية اليمنية اليوم الأحد تحذيرها المرتفع باللون الأحمر "طوارئ" من استمرار العاصفة الإعصارية العاتية (تيج) وتأثيراتها باتجاه سواحل محافظتي (حضرموت) و(المهرة) على البحر العربي واستمرارها على جزيرة (سقطرى) في المحيط الهندي.
أوضحت هيئة الأرصاد اليمنية في نشرة الطوارئ بأن مركز الإعصار يبعد 75 كيلومتر بمحاذاة جزيرة (سقطرى) إلى شمالها الشرقي مبتعدا باتجاه سواحل محافظتي (حضرموت) و(المهرة) شرقي اليمن.
وبينت أن الساعات القادمة ستشهد رياحا إعصارية تتراوح بين 90 إلى 100 عقدة وهبات تتجاوز 110 عقدة في محيط العاصفة مع انخفاض شديد في الرؤية وارتفاع الأمواج بين 7 - 10 أمتار قرب مركز العاصفة.
وجددت تحذيرها الشديد لربابنة السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتاثرة بالحالة الجوية الخطرة والمواطنين في المحافظات الثلاث من التواجد والسير في مجاري السيول وبطون الأودية.
وأهابت بالجهات الرسمية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والفورية لحماية الأرواح والممتلكات.
ولم تسجل السلطات الحكومية حتى اللحظة أي خسائر بشرية في جزيرة سقطرى التي ضربتها أولى تأثيرات الإعصار مع مرور مركزها بمحاذاة الجزيرة فيما سجلت قطع للطرق جراء السيول المتدفقة.
وكانت الأرصاد الجوية اليمنية قد أطلقت مساء أمس السبت تحذير "طوارئ" باللون الأحمر يفيد بتطور العاصفة الإعصارية الشديدة (تيج) إلى عاصفة إعصارية شديدة جدا خلال الساعات المقبلة في السواحل الشرقية للبحر العربي والمحيط الهندي. (النهاية)
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