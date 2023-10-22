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وزير الخارجية المصري يشدد على ضرورة البناء على ما دعت اليه قمة القاهرة للسلام

10/22/2023 11:28:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد الى البناء على ما أكدت عليه قمة (القاهرة للسلام) التي استضافتها مصر أمس بمشاركة اقليمية ودولية واسعة للتوصل الى تسوية للتصعيد العسكري في غزة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد في بيان أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما شكري من نظيريه الهولندي هانك سلوت والكولومبي الفارو ديران تم خلالهما بحث التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث أن شكري اطلع نظيريه الهولندي والكولومبي على مداولات القادة في قمة (القاهرة للسلام) وأهمية البناء عليها كخطوة أولى على مسار تنسيق الجهود الدولية لحماية المدنيين في قطاع غزة ووقف التصعيد وإنفاذ المساعدات بصورة مستدامة.
وأشار في هذا الاطار الى وجود دعم دولي متزايد لضرورة إنفاذ المساعدات لغزة بشكل مستدام والبناء على محادثات القادة في قمة (القاهرة للسلام) لتقديم الدعم الإنساني اللازم ونبذ العنف ضد المدنيين". (النهاية)

م م / ف ا س



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