وزير الخارجية المصري يشدد على ضرورة البناء على ما دعت اليه قمة القاهرة للسلام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد الى البناء على ما أكدت عليه قمة (القاهرة للسلام) التي استضافتها مصر أمس بمشاركة اقليمية ودولية واسعة للتوصل الى تسوية للتصعيد العسكري في غزة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد في بيان أن ذلك جاء خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما شكري من نظيريه الهولندي هانك سلوت والكولومبي الفارو ديران تم خلالهما بحث التصعيد العسكري في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث أن شكري اطلع نظيريه الهولندي والكولومبي على مداولات القادة في قمة (القاهرة للسلام) وأهمية البناء عليها كخطوة أولى على مسار تنسيق الجهود الدولية لحماية المدنيين في قطاع غزة ووقف التصعيد وإنفاذ المساعدات بصورة مستدامة.
وأشار في هذا الاطار الى وجود دعم دولي متزايد لضرورة إنفاذ المساعدات لغزة بشكل مستدام والبناء على محادثات القادة في قمة (القاهرة للسلام) لتقديم الدعم الإنساني اللازم ونبذ العنف ضد المدنيين". (النهاية)
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