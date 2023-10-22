Monday, 23 October 2023 07:49 GMT

الهلال الأحمر المصري: قافلة مساعدات لقطاع غزة تشمل 15 شاحنة تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية

10/22/2023 11:28:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد عن توجه دفعة ثانية من قوافل المساعدات تشمل 15 شاحنة تحمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الانسانية والغذائية الى قطاع غزة.
وأشار رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء الدكتور خالد زايد في بيان أن الهلال الأحمر المصري قام أمس السبت بتسليم نظيره الفلسطيني اولى قوافل المساعدات والتي شملت 20 شاحنة تحتوي على مستلزمات طبية وأدوية ومواد غذائية.
وأوضح ان كافة المساعدات التي يستقبلها معبر رفح يتم تسليمها الى طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني لتقديمها الى أهالي قطاع غزة ويتم توزيعها بحسب القوائم التي حددتها لجنة الطوارئ في القطاع.
على صعيد متصل أعلن الهلال الأحمر المصري عن وصول طائرة مساعدات انسانية من الهند الى مقر معبر رفح المصري تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لتقديمها الى المدنيين في غزة.
وبدأت صباح أمس دخول أولى قوافل المساعدات الانسانية معبر (رفح) في بادرة لثمار جهود ولقاءات واتصالات مصرية ودولية لفتح المعبر وتقديم المساعدات الانسانية الى أهالي قطاع غزة الذين يعانون أوضاعا انسانية صعبة منذ السابع من أكتوبر الجاري. (النهاية)

م م / ف ا س




MENAFN22102023000071011013ID1107284467

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث