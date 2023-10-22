الهلال الأحمر المصري: قافلة مساعدات لقطاع غزة تشمل 15 شاحنة تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 10 (كونا) -- أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد عن توجه دفعة ثانية من قوافل المساعدات تشمل 15 شاحنة تحمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الانسانية والغذائية الى قطاع غزة.
وأشار رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء الدكتور خالد زايد في بيان أن الهلال الأحمر المصري قام أمس السبت بتسليم نظيره الفلسطيني اولى قوافل المساعدات والتي شملت 20 شاحنة تحتوي على مستلزمات طبية وأدوية ومواد غذائية.
وأوضح ان كافة المساعدات التي يستقبلها معبر رفح يتم تسليمها الى طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني لتقديمها الى أهالي قطاع غزة ويتم توزيعها بحسب القوائم التي حددتها لجنة الطوارئ في القطاع.
على صعيد متصل أعلن الهلال الأحمر المصري عن وصول طائرة مساعدات انسانية من الهند الى مقر معبر رفح المصري تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لتقديمها الى المدنيين في غزة.
وبدأت صباح أمس دخول أولى قوافل المساعدات الانسانية معبر (رفح) في بادرة لثمار جهود ولقاءات واتصالات مصرية ودولية لفتح المعبر وتقديم المساعدات الانسانية الى أهالي قطاع غزة الذين يعانون أوضاعا انسانية صعبة منذ السابع من أكتوبر الجاري. (النهاية)
م م / ف ا س
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